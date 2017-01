Tottenham met maar één Belg door, Batshuayi krijgt kans én scoort meteen (met beelden)

In Engeland stond dit weekend voetbal in de FA Cup op het programma. Michy Batshuayi kreeg voor het eerst sinds oktober nog eens een basisplaats bij Chelsea, terwijl Origi in de spits stond bij Liverpool.

Goed nieuws was er voor Michy Batshuayi, die bij zijn eerste basisplaats sinds oktober meteen scoorde voor Chelsea. Vlak voor rust zorgde hij met de 2-0 op aangeven van Loftus-Cheek voor de beslissing in de wedstrijd.

Knap afgewerkt ook van de spits van Chelsea, die vooraf had gehoord dat hij zijn kans ging krijgen in deze wedstrijd. Belangrijk ook met oog op het verder vervolg van zijn carrière bij Chelsea. Chelsea won met 4-1 van Peterborough met ook goals van Pedro (2x) en Willian. John Terry, die voor het eerst sinds 21 november nog eens speelkansen kreeg, kreeg nog rood.

Voor Liverpool en Origi was er wat minder nieuws. Tegen vierdeklasser Plymouth raakten ze niet verder dan 0-0 en dus wacht een reply. Mignolet zat voor deze wedstrijd op de bank, Karius stond onder de lat.

Tottenham haalde het met 2-0 van Aston Villa na goals van Davies en Son. Met Toby Alderweireld stond er maar één Belg in de basis. Hij werd gewisseld na 70 minuten.

{INSERT_MATCHES_TODAY}