Transfergekte in januari: de meest spraakmakende deals op een rijtje!

Foto: © photonews

De wintermercato barstte op 1 januari in alle hevigheid los. En de eerste week was er meteen wel héél veel nieuws. Hoog tijd dus voor een round-up, want het is nodig.

Binnenland

Diverse topclubs roerden zich meteen in de eerste week van de transfermarkt. Het is steeds vaker zo dat teams met hun wintertransfers ook op stage willen, waardoor ze sneller overgaan tot transfers.

Anderlecht heeft met Douda Mohammed en de gehuurde Thelin (van Bordeaux) al twee wintertransfers beet, Club Brugge zit met Immers, Horvath, Strandberg en Palacios al aan vier en ook Gent (Kalu en Kalinic) roerde zich al op de markt.

STVV kreeg dan weer flink wat versterking vanuit Brugge (Bruzzese, Mechele en Bolingoli) en nam ook Vetokele over van Zulte Waregem, die met Gueye en Severin ook enkele inkomende transfers realiseerden. Genk verspeelde Ndidi, maar haalde met Berge een vervanging binnen en Harbaoui trok van Anderlecht naar Charleroi. Ook de terugkeer van Chevalier naar Kortrijk is er eentje om te onthouden.

Buitenland

In het buitenland heel erg veel gegoochel met miljoenen. Oscar vertrok voor 60 miljoen euro naar China, Carlos Tevez leverde dan weer 84 miljoen euro op en ook Axel Witsel vertrok voor een recordbedrag naar China.

Joey Barton vertrok definitief transfervrij naar Burnley, waar hij de concurrentie moet aangaan met Steven Defour, Julian Draxler verhuisde voor 35 miljoen euro van Wolfsburg naar PSG.