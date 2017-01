Belgische wereldreiziger is vrije speler, keert hij terug naar de Jupiler Pro League?

De transfermart opende iets meer dan een week geleden officieel zijn deuren. Heel wat clubs zijn naarstig op zoek naar die ene witte merel, maar ook transfervrije spelers kunnen natuurlijk worden opgepikt. Wel, sinds kort is ook oude bekende Marvin Ogunjimi een vrij man.

Ogunjimi stond sinds het begin van 2016 onder contract bij de Zuid-Koreanse club Suwon, maar verscheen er uiteindelijk maar vijf keer aan de aftrap in de competitie. Suwon verhuurde hem even aan het Thaïse Ratchaburi, maar nu liet Ogunjimi zijn contract bij Suwon toch ontbinden.

Dat wil zeggen dat de aanvaller vanaf heden een vrije speler is. Keert Ogunjimi binnenkort terug naar ons land of blijft de Belgische wereldreiziger rondtrekken? Ogunjimi speelde in ons land voor KRC Genk, Standard, Beerschot en OH Leuven. In 2014 begon hij aan een wereldreis die hem via het Noorse Stromsgodset bij Suwon en Ratchaburi bracht.