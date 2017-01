OH Leuven houdt opendeurdag in Koning Boudewijnstadion en mag eerste klasse stilaan vergeten

Foto: © photonews

OH Leuven heeft een zware en pijnlijke nederlaag geleden bij Union. En daardoor mag eerste klasse nu stilaan vergeten worden door de Leuvenaars, want de kloof op de leider is zo met nog zeven speeldagen weer iets groter geworden.

Union kwam furieus uit de startblokken en dat leverde na 20 minuten al een dubbele voorsprong op, na knappe goals van Aoulad en Rajsel. De Brusselaars gingen daarna door op hun elan, al probeerde OH Leuven wel opnieuw in de match te komen.

Voorin ontbrak het echter aan dadendrang, achterin werd het steeds vaker een opendeurdag. Aguemon en Alves da Silva Neto zorgden uiteindelijk voor een zware 4-0 eindstand.

Het was de eerste overwinning in de tweede competitie voor Union, terwijl OH Leuven nu leider Roeselare tot op vijf punten ziet uitlopen. Ook Lierse kan nog vijf punten uitlopen op Leuven, dat in de laatste zeven speeldagen ferm uit de blokken zal moeten schieten wil het nog kans maken op promotie.