AA Gent tovert nieuwe Servische spits tevoorschijn die direct ook op stage verschijnt

Foto: © photonews

AA Gent heeft een nieuwe aanvaller uit het niets tevoorschijn getoverd. Gisterenavond laat verscheen op het oefencomplex in het Spaanse Oliva ineens Darko Bjedov, die normaal gezien vandaag een contract krijgt.

De 27-jarige Serviër werd gisteren het hotel in geloodst, weet HLN. De voor ons onbekende aanvaller speelde bij verschillende Servische clubs en bij Zeta in Montenegro. Daar scoorde hij vorig seizoen 18 doelpunten. Dit seizoen speelt hij voor de Servische eersteklasser Javor Ivanjica waar hij in 20 matchen al tien keer scoorde.

De 1m90 grote spits moet de afwezigheid van Kalifa Coulibaly opvangen, die met Mali naar de Afrika Cup trekt. De Buffalo's zaten immers niet dik meer in de spitsen, want Jérémy Perbet was de enige overgebleven aanvaller. De Zweed Emir Kujovic mag immers al weer vertrekken.