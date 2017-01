Brugse spits geeft de moed niet op, maar beseft: "Jelle heeft het heel goed gedaan"

Foto: © photonews

Abdoulay Diaby zit in een moeilijke situatie bij Club Brugge. De aanvaller komt er niet meer aan de bak nadat hij de concurrentiestrijd met Jelle Vossen verloor. Maar opgeven zit niet in zijn natuur.

Diaby was de voorbije twee maanden bijna nooit zorgenvrij. Telkens kwam er wel één of andere blessure bij te kijken. Maar hij verliest er zijn optimisme niet bij. "Ik twijfel niet. Analisten misschien wel. Maar ik ben heel gemotiveerd om te tonen dat ik er opnieuw sta. Het meest frustrerende is dat ik zo van voetbal hou, van de mensen plezier te bezorgen. En als je je beroep niet kan uitoefenen, is het normaal dat je niet tevreden bent. Net zoals het normaal is dat je ontevreden bent als je op de bank zit", aldus de Malinese spits in HLN.

Ook hij beseft dat hij Vossen moeilijk uit de ploeg zal spelen. "Jelle heeft het heel goed gedaan tijdens mijn afwezigheid. Het is een goede aanvaller en het is zijn verdienste dat hij dat heeft afgedwongen, want hij heeft er ook hard voor gewerkt. Ach, het belangrijkste is dat we opnieuw kampioen worden."

Ik denk nu niet aan een transfer

Maar hij wil niet vertrekken. "Ik denk nu niet aan een transfer. Het belangrijkste is opnieuw op mijn beste niveau te komen. Ik voel me hier ook nog altijd goed, dus op dat vlak is er geen probleem. Als ik deze zomer had willen vertrekken, was ik echt wel vertrokken. Het is nog altijd ik die daarover beslis."