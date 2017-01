Stuivenberg onervaren? "Het risico is veel kleiner bij mij"

Foto: © photonews

Albert Stuivenberg moet Racing Genk naar play-off 1 loodsen. De 46-jarige Nederlander draagt voor het eerst de eindverantwoordelijkheid over een groep, maar zegt daar zelf klaar voor te zijn.

Al begrijpt hij wel dat er vragen zijn bij zijn aanstelling. Een onbekende en quasi onervaren hoofdtrainer... Al hoort hij dat laatste niet graag. "Ik heb een andere soort ervaring dan spelers die na hun profcarrière trainer worden. Hoeveel ervaring hebben sommige trainers wanneer ze hun eerste kans krijgen? Het risico dat een club neemt door een coach met weinig ervaring aan te stellen is bij iemand anders veel groter dan bij mij", zegt hij in HLN.

Stuivenberg kan wel een cv voorleggen als onder meer assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Al zegt dat de mensen in België niet veel. "Dat had ik ook verwacht. Ik heb geen verleden als speler en in België ben ik helemaal onbekend. Vooroordelen horen bij het voetbal, maar wat moet ik er verder mee?"

Het zegt veel over de club Racing Genk

"Het zegt veel over de club Racing Genk dat ze op zoek zijn gegaan naar een coach die echt past in hun filosofie. Met mijn aanstelling steken zij hun nek uit, maar ik ga keihard werken om successen te halen en in dat proces ook spelers beter te maken. Dat is de enige manier waarop ik me kan bewijzen."