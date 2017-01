Genk dreigt regisseur kwijt te raken door ontslag van keeperstrainer

Racing Genk heeft met Alejandro Pozuelo een echte dirigent rondlopen en wil die uiteraard niet kwijt. De Spanjaard hoopt ooit terug te keren naar zijn vaderland, maar de Limburgers proberen hem nog wat langer te houden. Al zal dat nog wat onderhandelingen vergen.

Genk probeert het contract van de 25-jarige Pozuelo open te breken. De middenvelder zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar heeft ook nog een optie voor twee bijkomende seizoenen.

Genk wil die optie lichten, maar Pozuelo is na het vertrek van Peter Maes en vooral keeperstrainer Erwin Lemmens minder happig om te blijven. Hij was close met Lemmens en diens vertrek kwam hard aan, schrijft HLN. Pozuelo heeft niet veel zin meer in een verlengd verblijf. Zodoende zal Patrick Janssens héél goeie argumenten moeten bovenhalen om Pozuelo te overtuigen.