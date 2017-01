Jankovic met sneer naar Trebel: "Hij kan voorbeeld nemen aan Belfodil"

Bij Standard zijn ze niet van plan om Adrien Trebel op zijn wenken te bedienen. De voormalige kapitein van de Rouches kan zich na zijn werkweigering aan een stugge houding verwachten van het bestuur. Aleksandar Jankovic probeert de kerk nog enigzins in het midden te houden.

Jankovic bleef diplomatisch in zijn antwoord. "De boodschap die ik voor Trebel heb, wil ik hem liever face to face meegeven en niet via de media. Ik had hem alleen nog niet aan de lijn. Voorlopig kan ik er dus weinig over zeggen en concentreer ik mij op de trainingen met de spelers die er wel zijn. Ik werk alleen met spelers die 100 procent geconcentreerd zijn. Als we straks aan kwaliteit inboeten door zijn vertrek, dan compenseren we dat wel collectief", zegt hij in HLN.

Maar toch kwam er nog een steek onder water. Belfodil, nadrukkelijk in de belangstelling van Everton, gedraagt zich wel op en top prof. “Als er iets rond een speler beweegt, kijk ik erop toe dat hij nog betrokken is en hard blijft werken. Op dat gebied mogen andere jongens een voorbeeld nemen aan Belfodil. Hij gedraagt zich professioneel en doet zijn job. Als er voor hem straks een sportieve uitdaging komt die hij niet kan weigeren, kan ik daar wel begrip voor opbrengen.”