Anderlecht geeft Roeselare meteen een nieuwe aanvaller

Foto: © RFC Liège

Anderlecht heeft deze namiddag een akkoord bereikt met FC Luik over Dylan Lambrecth. De 24-jarige aanvaller zal echter niet aansluiten bij de A-kern van de Brusselaars.

De transfer gaat pas vanaf 22 januari in voege, wat Luik toelaat om een vervanger te zoeken en Lambrecth nog op te stellen tegen Couvin en Givry. Daarna zal hij onmiddellijk uitgeleend worden aan Roeselare, de club die in 1B strijdt om promotie.

"De transfer situeert zich in het kader van de goeie relaties tussen RFC Luik en Anderlecht", zegt men bij de club. "In juli spelen we trouwens ook een oefenmatch tegen hen. De club wenst Dylan alle succes in zijn verdere carrière en hoopt op zijn totale motivatie voor die twee laatste matchen bij ons."