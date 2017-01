Nieuwe 'fighter' bij AA Gent: "Ik hou ervan te werken voor het team"

Foto: © KAA Gent

KAA Gent haalde vandaag de 27-jarige Servische schutter Darko Bjedov. Die moet het vertrek van Kalifa Coulibaly naar de Afrika Cup opvangen. Maar Gent ziet ook iets in hem voor de toekomst.

Bjedov tekende vandaag immers een contract voor 2,5 seizoenen. De centrale aanvaller wordt vooral geloofd om zijn loopvermogen en werkkracht. En zijn neus voor goals natuurlijk. "Ik hoorde alleen positieve zaken over de club. Ik weet via Stefan Mitrovic en Darko Anic dat Gent één van de betere clubs in België, dat we doorgaan in de Europa League en dat de coach steeds aanvallend voetbal probeert te brengen", zegt hij in een eerste reactie.

En Bjedov is niet gekomen om een meelopersrol te spelen. "Mijn doel is door hard werk mezelf te bewijzen en zo vaak mogelijk in de basiself te geraken. I'm a fighter, ik hou ervan te werken voor het team en wil mezelf met doelpunten belangrijk maken."