De kersverse aanwinst van AA Gent is een goaltjesdief, maar...

Foto: © KAA Gent

KAA Gent versterkte zich maandag met een nieuwe aanvaller. De relatief onbekende Darko Bjedov moet de afwezigheid van Kalifa Coulibaly helpen opvangen. Een goede aanwinst voor Gent of niet?

Op het eerste zicht kan Bjedov aardige adelbrieven voorleggen, Maar... Bjedov is (al) 27 en speelde doorheen zijn carrière enkel en alleen in de Servische en Montenegrijnse competitie. Niet meteen de strafste competities.

Overigens was het pas twee seizoenen geleden dat Bjedov écht ontplofte. In het shirt van het Montenegrijnse Zeta Golubovci maakte hij 18 doelpunten in 33 wedstrijden. Dit seizoen zat de spits bij Javor Ivanjica aan 10 doelpunten in 20 wedstrijden. Van een aardig gemiddelde gesproken, zeg.

Risicoloze transfer

Al blijft het natuurlijk maar de vraag of Bjedov ook in de Jupiler Pro League zijn mannetje kan staan. De targetman is beresterk, maar zal op ieder vlak nog stappen vooruit moeten zetten.

Bij afwezigheid van Coulibaly lijkt Jérémy Perbet spits nummer één te zijn bij De Buffalo’s. In de schaduw van de Fransman kan Bjedov zich aanpassen aan het Belgische voetbal, en wie binnenkort al speelminuten verzamelen. Slotsom? Een risicoloze transfer van Gent, waar het op zich weinig verkeerd mee kan doen.