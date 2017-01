Deze zomer met grote trom vertrokken uit de JPL, maar nu zijn dit stuk voor stuk floppers in het buitenland

Foto: © photonews

Deze zomer vertrokken flink wat spelers door de grote poort uit de Jupiler Pro League naar het buitenland. Maar niet elke transfer werd in het buitenland een echte voltreffer, integendeel zelfs. We lijsten de vertrokken floppers even voor jullie op. Kums of Lukebakio? We vonden nog vijf anderen!

Laurent Depoitre

Laurent Depoitre verliet AA Gent voor niet minder dan 7 miljoen euro richting Porto. Bij de Portugezen kon hij zich vooralsnog echter allerminst doorzetten.

De 28-jarige aanvaller zit na een half seizoen aan 1 doelpunt in 243 competitieminuten. In de Portugese bekers kon hij ook wat speelminuten maken, in de Champions League bleef het bij een invalbeurt van een halfuurtje.

Matz Sels

Ook die andere uitgaande transfer van AA Gent zit momenteel in een dipje. In het begin van het seizoen mocht hij nog negen keer onder de lat staan bij Newcastle United, maar daarna verloor hij zijn plekje.

Momenteel zit de Rode Duivel dus steevast op de bank. Op twee wedstrijden in de Engelse beker na is het al van 24 september geleden dat hij nog eens een wedstrijd mocht keepen.

Dennis Praet

Bij Anderlecht vertrok Dennis Praet met erg grote trom, maar hij beleefde nog niet al te veel plezier aan zijn transfer richting Sampdoria. Zeven basisplaatsen en acht invalbeurten? Praet had er zich meer van voorgesteld.

Sampdoria staat momenteel amper 13e in de Serie A en Europees voetbal lijkt op die manier wel vrij moeilijk te gaan worden. Een extra ontgoocheling voor de Belg.

Christian Kabasele

Een van de beste Belgische verdedigers, erg sterk én goed bij Racing Genk. Dwong een stekje op het EK 2016 in Frankrijk af én hield daar een transfer naar Watford aan over.

Daar bleef het voorlopig bij drie basisplaatsen, al kreeg hij begin 2017 wel opnieuw een stekje in de basiself. Toch kan hij met 379 speelminuten ook allerminst blij zijn.

Steeven Langil

Steeven Langil vertrok deze zomer van Waasland-Beveren naar Legia Warschau, waarmee hij in de Champions League kon uitkomen tegen Real Madrid en co. In tegenstelling tot ploegmaat Moulin kwam hij echter maar zelden aan de bak.

Sinds 27 september speelt hij geen wedstrijd meer bij de Polen. Een gemiste kans dus voor Langil, die nochtans met grote trom vertrok richting buitenland.