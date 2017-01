Rare transfer vandaag concreet voor Anderlecht: "Nog clubs willen me"

Foto: © photonews

Anderlecht wordt al een tijdje gelinkt aan Dylan Lambrecth, spits bij RFC Luik, dat uitkomt in de tweede amateurreeks. De 24-jarige spits zou vandaag aan tafel zitten met de Brusselaars.

Het is een raar verhaal, dat van Lambrecth. Het zou om een vriendendienst gaan bij Anderlecht, want ze willen hem onmiddellijk na aankoop terug uitlenen. Vandaag, maandag, neemt hij een beslissing over zijn toekomst. "Er zijn verschillende clubs die me willen huren voor de terugronde", laat hij weten in LDH.

Vooral clubs uit 1B zien wel iets in de vlotscorende aanvaller. Roeselare, Cercle Brugge en ook Westerlo zien wel iets in hem. Anderlecht heeft waarschijnlijk vandaag ook een onderhoud met de directie van RFC Luik.