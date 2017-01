Boeckx kent zijn rol: "De ideal mix tussen Davy en Mile? Ik"

Frank Boeckx is misschien wel de meest opvallende figuur bij Anderlecht. Wie voor het seizoen had voorspeld dat hij eerste doelman ging worden, was misschien wel gek verklaard. Maar de sfeermaker bij uitstek heeft zich bewezen. En heeft een heel belangrijke rol in het geheel.

Hij kreeg zijn kans, ondanks de aanwezigheid van twee zelfopgeleide doelmannen achter hem. "Keepers zijn een apart ras. De collegialiteit tussen ons is groter dan bij veldspelers. Toen Davy Roef in een dipje zat, heb ik geprobeerd om hem te stimuleren, om hem een hoger niveau te doen halen. Ik heb ook in zijn situatie gezeten, ik weet wat hij moet doorstaan. Dus probeerde ik met hem te praten. Al is dat niet altijd makkelijker: Davy is niet de man van veel woorden", zegt hij in HLN.

"Helemaal anders dan Mile Svilar. Die moet ik geregeld intomen, zeggen dat zijn carrière geen sprint is, wel een marathon. Dat de ideale keeper een mix tussen Davy en Mile is? Wel ja: ik dus. (lacht) Grapje.”