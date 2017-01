Boeckx over zijn periode bij Antwerp: "FC De Kampioenen, maar de slechte versie"

Foto: © Photonews

Frank Boeckx dacht aan stoppen na zijn periode bij Antwerp. De doelman beleefde er niet zijn beste maanden, maar toen kwam Anderlecht op de proppen. Anders was hij nu ergens in Zuid-Amerika aan het rondreizen.

Na Antwerp zag Boeckx het absoluut niet meer zitten. "Ik ben Anderlecht dankbaar. De eerste dag dat ik hier was, heb ik mijn glimlach teruggevonden. Is dat vreemd? Voor de buitenwereld lijkt dit misschien een club waar immens veel druk heerst. Maar als je er binnenin zit, ervaar je het als één warme familie. Iedereen heeft hetzelfde doel, iedereen helpt elkaar. De medewerkers zijn gepassioneerd. Ik ken iedereen bij zijn voornaam, van de coach tot de medewerker achter de balie", zegt hij in HLN.

"Dat was anders bij Antwerp. Dat jaar... Het enige positieve waren de supporters", blikt hij terug. "Fantastisch. Maar al de rest ging er mis. We werden niet betaald, op de club was er opeens geen eten meer. Alweer FC De Kampioenen, nu de slechte versie."