KV Oostende gaat mogelijk shoppen bij... AA Gent

Foto: © photonews

KAA Gent is tijdens deze transferperiode op zoek naar onmiddellijk inzetbare spelers die na de winterbreak het verschil kunnen maken tussen een woordje meespreken in het titeldebat en een figurantenrol vervullen in play-off 1. Maar ook langs uitgaande zijde is er iets op til.

Zo bestaat de kans dat youngster Hassan Özkan deze maand andere oorden opzoekt. De 19-jarige Belg met Turkse roots is momenteel nog eigendom van AA Gent, maar door een dispuut tussen zijn entourage en de club hoeft Özkan in de Arteveldestad niet op kansen te rekenen. Over het speciale verhaal kom je in dit artikel alles te weten.

Sinds zaterdag traint Özkan daarom mee bij… KV Oostende. De controlerende middenvelder mag zich tijdens de winterstage bewijzen aan Yves Vanderhaeghe en diens technische staf. Weet Özkan indruk te maken op KVO, dan ligt er mogelijk een contract voor hem klaar.

Enkele jaren geleden nog in beeld bij... Galatasaray

Gent plukte Özkan op zijn 16de weg bij KV Mechelen. Ook de Turkse topclub Galatasaray toonde toen interesse, maar het waren toch de Buffalo’s die met het talent aan de haal gingen.