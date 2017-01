Keepsters van de toekomst nu al aan de slag

Foto: © Sevil Oktem

De Flames van de toekomst bereiden zich rustig voor op wat mogelijk kan komen. Ook de keepsters hebben zich de voorbije kerstvakantie opnieuw optimaal weten voor te bereiden.

De Flames U12 en U13 waren zondag 8 januari aan bod, drie dagen eerder kwamen de speelsters van de lichtingen U14 en U15 al naar Tubeke voor de Goalkeepers day, een dagje voor keepsters dus.

Onder begeleiding van enkele Red Flames en gediplomeerde keepertrainers mochten ze een hele dag lang zich klaarstomen voor de toekomst. Wie weet zat de nieuwe Justien Odeurs of Nicky Evrard er dus wel tussen.

Dankzij fotografe Sevil Oktem kunnen we een inkijkje nemen in de wonderlijke dagen, want zij was ter plaats om foto's en filmpjes te maken. Geniet dus gerust mee: