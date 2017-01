Debaty grijpt zijn kans bij afwezigheid van Kudimbana: "Het is aan mij om die plaats te behouden"

Foto: © Voetbalkrant.com

Antwerp pakte het voorbije weekend drie gouden punten in de cruciale topper tegen leider Roeselare. Kevin Debaty verving Nicaise Kudimbana, die op de Africa Cup zit, onder de Antwerpse lat en hield zijn netten schoon.

Kevin Debaty kreeg tegen Roeselare nog maar zijn vierde basisplaats van het seizoen, maar pakte wel uit met een clean sheet. "Dit is de ideale manier om de trainer te bedanken voor het vertrouwen", zei de doelmand ad-interim in Het Laatste Nieuws. "Het was al de derde keer in vijf matchen dat ik de nul hield dit seizoen. Daarmee bewijs ik toch maar dat ik klaar sta als ze me nodig hebben. De technische staf heeft aan 'Kudi' gezegd dat het niet zeker is dat hij straks meteen weer speelt. Het is aan mij om mijn plaats te behouden."

Door de zege van Antwerp doet de Great Old weer mee in de strijd om promotie naar 1B. "Zo zie je maar dat het in het voetbal snel kan veranderen. Enkele weken geleden gaf niemand nog een cent voor onze kansen en nu hebben we plots weer alles in eigen handen", weet Debaty.