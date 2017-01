Messi stuurt zijn kat naar FIFA-gala, Ronaldo opnieuw grote favoriet

Foto: Photonews

Vanavond wordt in het Zwitserse Zürich de Wereldvoetballer van het Jaar 2016 bekend gemaakt. Lionel Messi is - uiteraard - één van de drie genomineerden, maar zal er straks niet bij zijn op dit prestigieuze FIFA-gala.

Lionel Messi en de rest van de selectie van FC Barcelona zal vanavond ontbreken op het FIFA-gala in het Zwitserse Zürich, waar de prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar wordt uitgereikt. De 29-jarige Messi is nochtans samen met Cristiano Ronaldo (Real Madrid) en Antoine Griezmann (Atletico Madrid) genomineerd voor de prestigieuze prijs die naar de naam 'FIFA's Best' luistert.

Barcelona laat in een verklaring op de website van de club weten dat Messi zich zal concenteren op return in het Spaanse bekertoernooi tegen Athletic Bilbao van woensdag. De heenwedstrijd werd met 2-1 verloren. Ronaldo is de grote favoriet om te worden uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. Hij won onlangs al de Gouden Bal in de verkiezing die sinds dit jaar terug door het Franse tijdschrift France Football wordt georganiseerd.

De bevallige Eva Longorio is de gastvrouw van de avond. Het gala is vanaf 18u30 overigens live te volgen op Eurosport.