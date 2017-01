Preud'homme blikt tevreden terug op 2016: "Dat is alvast een bonus"

Foto: © Photonews

Regerend landskampioen Club Brugge sloot het kalenderjaar 2016 heel goed af. Blauw-zwart legde goed voetbal op de mat en trok de winterstop in met een reeks van elf wedstrijden op rij waarin het niet verloor. En of Michel Preud'homme een tevreden man is.

Na 21 speeldagen prijkt Club Brugge alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Bruggelingen tellen 43 punten, twee eenheden meer dan eerste achtervolger RSC Anderlecht.

“We stappen het jaar 2017 in met een goed gevoel”, aldus Michel Preud’homme. “Ondanks alle blessures waar we de voorbije maanden mee moesten afrekenen, hebben we drie punten meer dan een jaar geleden op hetzelfde tijdstip. Tegenover sommige tegenstrevers is dat alvast een bonus.”

Strijd om play-off 1-tickets vroeger begonnen

“Ik vergeet niet dat de strijd om de play-off 1-tickets dit seizoen veel vroeger is begonnen dan dat dat normaal het geval is. Als ik dan de balans opmaak en merk dat we drie punten meer hebben gepakt dan vorig jaar, is dat vanzelfsprekend een positief gegeven”, besluit Preud’homme.