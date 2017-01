Nieuwe jongeling bij Club kijkt op naar Engels: "Ik vind dat je met je volledige hart voor een ploeg moet spelen, zomaar half vind ik jammer"

Foto: © photonews

Club Brugge heeft een nieuwe jongeling mee op stage: Niels Verburgh. Een eigen jeugdproduct dat zich vergelijkt met Björn Engels. Een verdediger die weet wat hij wil: doorbreken bij Club Brugge.

En zijn lof voor Engels steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij is zijn grote voorbeeld. "Net als ik komt Björn uit de jeugd van Club, net als ik is hij een centrale verdediger, net als ik meer een voetballende verdediger en net als ik heeft hij een enorme passie voor Club Brugge”, vertelt hij in HLN. "Ik vind dat je met je volledige hart voor een ploeg moet spelen, zomaar half vind ik jammer. Tenslotte speel je ook voor die duizenden supporters. Als je aan hen kan tonen dat je het écht meent, is dat toch fantastisch. Zoals Björn doet. Hij is echt mijn idool. Ik kijk op naar hoe hij zijn carrière bij Club heeft opgebouwd."

Voor Verburgh is het zijn eerste stage met de A-ploeg, maar hij beseft ook dat er nog werk aan de winkel is. "Mijn coaching moet beter, ik moet dat meer durven. En soms grijp ik te snel naar de lange bal. Dat is een kwaliteit van mij, maar ik moet opletten dat ik er niet te veel naar teruggrijp. Daarnaast ben ik ook kopbalsterk, toch belangrijk voor een verdediger."

Toen Engels geblesseerd was, keek ik naar Simons

Engels is dan ook zijn idool. Al is hij naast centrale verdediger ook opgeleid als verdedigende middenvelder. En dan heeft hij ook een goed voorbeeld. “Ik kijk niet alleen naar hem op, ik bekijk ook veel beelden van hem. Al zijn live matchen nog altijd beter op dat vlak. Heel leerrijk. Dan kan ik hem echt een hele match volgen. Nu heb ik hem de voorbije maanden door zijn blessure niet zo vaak volgen, maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar Simons. (glimlacht) Ook als verdedigende middenvelder kan ik nog veel bijleren, hé.”