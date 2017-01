Zomeraankoop van Standard maakt indruk, maar "de club wil niet over wintertransfer praten"

Op de valreep versterkte Standard zich afgelopen zomer nog met de Portugees Orlando Sá. En de 28-jarige aanvaller maakte aan de zijde van die andere aankoop Ishak Belfodil meteen veel indruk.

Het Luikse bestuur bracht Orlando Sá op de hoogte van de interesse van andere clubs. "We hebben al samengezeten met het bestuur van Standard, want ze wilden mij ervan op de hoogte brengen dat een aantal clubs geïnteresseerd waren in een transfer in januari", zegt Sá daarover in A Bola.

Maar de Portugees, dit seizoen al goed voor 11 goals in 16 competitiewedstrijden, zal Standard tijdens deze wintermercato niet verlaten. "Ze hebben me al gezegd dat ze voor het einde van het seizoen niet over een vertrek willen praten. Ik beleef nu één van de beste periodes uit mijn carrière. Ik scoor, fysiek zit het goed en ik ben blessurevrij. Hopelijk is de balans op het einde van het seizoen nog even positief."