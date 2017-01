Puntenverlies voor Franse topploeg bij de vrouwen?

In de Super League was er wekenlang veel te doen over puntenaftrek voor Standard de Liège. Maar ook in Frankrijk is het hommeles, want PSG dreigt daar ook punten te verliezen.

De Parijzenaars staan momenteel met 30 op 30 fier aan de leiding in de stand, maar volgens Romain Balland - journalist bij Eurosport - zouden ze wel eens enkele punten kunnen verliezen.

In de eerste wedstrijd van het seizoen wonnen ze met 0-4 bij Albi, maar ze zouden dan een niet speelgerechtigde speelster opgesteld hebben.

Dat kan hen nu die overwinning kosten én een extra strafpunt. Op die manier zou Lyon opnieuw op kop komen in het klassement. Ook voor het Montpellier van Janice Cayman is dat een goede zaak. Zij staan nu - met een match meer gespeeld - gelijk met Lyon op kop in de stand.