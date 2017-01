Neto doet opmerkelijk verhaal uit de doeken: "In welke afdeling mijn ploeg speelde? Hun clubkleuren? Geen idee"

Een kleine twee maand geleden was er een opmerkelijk interview met AA Gent-manager Michel Louwagie. Die liet zich ontvallen dat Renato Neto eigenlijk gehuurd werd van het Braziliaanse Atlético Monte Azul. Ondertussen is hij wel eigendom van de Buffalo's en doet hij het rare verhaal...

Neto had immers nog een contract voor één seizoen bij de onbekende Braziliaanse derdeklasser. “Toen mijn contract bij Sporting Lissabon in de zomer van 2013 afliep, stelde mijn manager voor om bij Atlético Monte Azul te tekenen. Je moet weten: Monte Azul is voor een deel van hem. Het is een makelaarsclub. Maar vraag me niet wat hun clubkleuren zijn, want dat weet ik niet. Echt. Ik zou liegen als ik zei dat ik het wel wist. In welke afdeling Monte Azul speelt? Geen idee. Tweede klasse? Nee? Ik heb er nooit gespeeld, hé.", klinkt het in HLN.



Hij vertrouwt zijn manager immers grenzeloos. “Mijn carrière ligt in zijn handen. Hij weet wat goed is voor me - ik ken Marcelo al van toen ik nog bij de jeugd van Sporting speelde. Kijk, omdat het toen nog niet zeker was of AA Gent me langer wilde dan die zes maanden op huurbasis, tekende ik bij Monte Azul. Blijkbaar voor vier jaar, al dacht ik eerlijk gezegd dat het slechts voor drie seizoenen was. Vandaar dat ik er heel even vanuit ging dat ik na dit seizoen einde contract was. Mijn manager stelde me evenwel snel gerust dat alles in orde zou komen.”

Gelukkig is nu alles duidelijk

"Niet lang nadat ik in 2013 mijn contract bij Monte Azul tekende, bereikte Gent met alle partijen een deal om me drie jaar te huren. Waarom dat toen niet duidelijk gecommuniceerd is, weet ik niet, want voor mij was het geen geheim. Wat ik wel weet, is dat iedereen me erover vragen begon te stellen na dat interview van meneer Louwagie. Gelukkig is alles nu duidelijk. Geïnteresseerde clubs die me willen, moeten vanaf nu niet meer naar Monte Azul bellen.”