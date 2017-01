Kans is groot dat Club sterkhouder twee maanden kwijt is

Foto: © Photonews

Club Brugge zag zondag Ricardo Van Rhijn uitvallen op training. De Nederlandse verdediger moest afgevoerd worden en zijn blessure ziet er niet zo goed uit.

Van Rhijn werd geraakt aan de enkel en volgens HLN is de kans groot dat de ligamenten getroffen zijn. Het is wachten op een officiële diagnose, maar een scan kan niet genomen worden voor de zwelling wat gezakt is. Indien de ligamenten geraakt zijn, zal Club zijn rechtsachter mogelijk 6 tot 8 weken moeten missen.

De rechtsachter verdiende al zijn strepen bij blauw-zwart met enkele knappe vrijetrapgoals. En hij was ook onbetwist titularis. Indien hij buiten strijd is komen er mogelijk kansen voor Dion Cools. Of dropt Michel Preud'homme nieuwkomer Palacios onmiddellijk in de basis. De Colombiaan werd wel aangetrokken als wissel op de toekomst.