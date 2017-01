Lukaku laat monstercontract waarschijnlijk links liggen

Everton werd afgelopen weekend door Leicester City uit de FA Cup geknald. Dat betekent dat de club eigenlijk halfweg het seizoen nergens meer voor te spelen heeft. En dat is niet naar de zin van Romelu Lukaku.

Everton is van plan om Lukaku een nieuw contract aan te bieden dat hem 120.000 euro per week zou opleveren. Maar de vraag is of de spits daar wil op ingaan. Lukaku heeft altijd laten blijken dat zijn sportieve ambities veel groter zijn dan zijn financiële ambities. En hij wil spelen voor de prijzen. Daarom ook dat hij nooit de weg van Axel Witsel wil volgen naar China, ondanks interesse uit het Oosten.

Lukaku heeft zijn nieuw contract nog steeds niet ondertekend en lijkt dat ook niet te gaan doen. De aanvaller wil naar een topclub om jaarlijks mee te spelen voor de titel of minstens de Champions League. Daar heeft hij nog steeds niet van mogen proeven. Een vertrek in januari is nog steeds aan de orde, maar Everton wil hem niet laten vertrekken.