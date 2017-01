Cyriel Dessers bezorgt Stijn Vreven de overwinning tegen KV Kortrijk

Foto: © photonews

Stijn Vreven heeft in een oefenwedstrijd met zijn nieuwe ploeg NAC Breda de maat genomen van KV Kortrijk. Onze jonge landgenoot Cyriel Dessers maakte beide doelpunten tegen de West-Vlamingen.

KV Kortrijk heeft deze namiddag een oefenwedstrijd met 2-0 verloren van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Onze landgenoot Cyriel Dessers maakte beide doelpunten voor de nieuwe club van Stijn Vreven. In de eerste helft trapte hij een strafschop in twee tijden binnen, diep in de tweede helft maakte hij - randje buitenspel - de tweede treffer.

KV Kortrijk trad met volgende spelers aan in Breda: Crepeau, Métanire (46' Van Loo), Rougeaux (46' Barbaric), Goutas (46' Gigot), D'Haene, Pavlovic (46' De Mets), Verstraete (46' Sarr), Ivanov (46' Joaozinho), Mercier (46' Ouali), Chevalier (46' Weymans), Saadi (46' Veldwijk).