Piepjonge Belg gaat nu al over de tongen in Engeland: "Eén van de beste spelers binnen zijn leeftijdscategorie" & " Een potentiële wereldtopper"

Foto: © Phil Greig

De laatste jaren bracht ons land al heel wat uitzonderlijke talenten verder. Ook dit jaar is het opnieuw uitkijken naar welke jonge Belgen zullen ontbolsteren. In Engeland wordt één van onze landgenoten alvast met argusogen gevolgd: Thibaut Verlinden.

“Thibaud Verlinden. Houd die jongen en wat er rond hem gebeurt maar in de gaten”, zegt Chris Beattie van Tribal Football in een gesprek met Voetbalkrant.com. “De technische staf van Stoke City kan maar niet geloven wat voor een talent Verlinden is. Ze zijn er van overtuigd dat ze een potentiële wereldtopper in handen hebben met de Belg.”

“Eén van de beste spelers binnen zijn leeftijdscategorie in Europa”, zo omschrijven de mensen van Stoke hun getalenteerde winger nu al. Volgens Beattie zal het niet lang meer duren vooraleer de Premier League kennis maakt met onze landgenoot. “Het is een jongen om in de gaten te houden en om naar uit te kijken.”

Twee keer in wedstrijdselectie

Verlinden timmert momenteel aan zijn grote doorbraak bij Stoke City. De dribbelvaardige winger schopte het dit seizoen twee keer tot de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar speelminuten in de Premier League bleven vooralsnog uit.