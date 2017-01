Toptransfer voor Miangue? 'Engelse topclub bereidt bod voor op Belgische belofte'

Foto: © photonews

Waar speelt Senna Miangue binnenkort? Het blijft voorlopig nog even koffiedikkijken. Eén ding is zeker: de clubs staan stilaan in de rij om het Belgische toptalent over te nemen van Internazionale.

Senna Miangue klopte aan het begin van dit seizoen op de poort van de Serie A en trainer Frank de Boer liet onze landgenoot zelfs binnen. Maar sinds het ontslag van de Nederlander, zit Miangue op een zijspoor bij Internazionale.

Onder nieuwbakken trainer Stefano Pioli verdween de nog steeds maar 19-jarige Miangue naar het achterplan. Geen schande natuurlijk, maar onze landgenoot wil zich graag verder ontwikkelen. Speelminuten zouden dan ook welgekomen zijn.

Belgische en Italiaanse clubs...

Tijdens de voorbije weken werd Miangue reeds in verband gebracht met de Belgische ploegen Club Brugge, Anderlecht, Standard en KV Oostende en de Italiaanse eersteklassers Cagliari en Sampdoria.

... Maar nu ook Liverpool geïnteresseerd

De interesse in Miangue blijft ondertussen maar toenemen. Volgens de laatste geruchten zou nu ook Liverpool – en meer bepaald trainer Jürgen Klopp – een oogje hebben op onze landgenoot. Liverpool zou de verdediger, in tegenstelling tot Cagliari en Sampdoria, definitief willen overnemen van Inter en daarvoor 2 à 3 miljoen euro veil hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd…