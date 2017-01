Treedt hij in de voetsporen van Engels bij Club Brugge? "Stond op mijn vijfde al in spionkop"

Hij werd geboren in 1998 en speelt al sinds 2005 voor Club Brugge. Momenteel is hij mee op winterstage met blauw-zwart en beleeft hij dus zijn droom. Wordt hij de man die in de voetsporen treedt van Bjorn Engels?

Het is een van de stokpaardjes bij Club Brugge: de eigen jeugd. Er stroomden de laatste jaren maar weinigen echt door richting een basisplaats in de A-ploeg. "Maar dat is het wel erg negatief bekijken, we hebben het zelden zo goed gedaan als de laatste drie jaren", aldus Michel Preud'homme daarover in Het Nieuwsblad.

En de jeugd krijgt ook kansen. Zo trokken voor de winterstage opnieuw zes jongelingen mee naar Spanje op winterstage. Zo ook Niels Verburgh, die al sinds zijn zevende rond Jan Breydel speelt. "Ik ben altijd fan geweest van Club Brugge en mijn hart is ook echt blauw-zwart. Toen ik vijf was, zat ik al in de spionkop met mijn vader", is de youngster duidelijk in Het Laatste Nieuws.

En hij kijkt op naar Bjorn Engels, ook een centrale verdediger: "Ik kom net als hem uit de jeugd, dus natuurlijk kijk ik naar hem op. Ik bekijk ook veel beelden van hem. Livewedstrijden zijn natuurlijk het meest leerrijk, maar ik kijk sowieso wel naar veel wedstrijden van hem. En als hij geblesseerd is? Dan kijk ik naar Simons hé, daar kan ik ook veel van leren."