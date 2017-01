Velen schreven deze club al af voor de titel, Mulder denkt er anders over: "Misschien kan het nog"

Het belooft best nog spannend te worden eens de Jupiler Pro League zich binnenkort opnieuw op gang trekt. Regerend kampioen Club Brugge prijkt aan de leiding, maar heel wat ploegen zitten blauw-zwart op de hielen. Wie doet nog mee voor de titel?

Anderlecht en Zulte Waregem zijn de dichtste achtervolgers van Club Brugge, maar analist Jan Mulder schrijft ook KAA Gent nog niet af voor de titel. De Buffalo’s staan momenteel pas zevende in het klassement en moeten straks nog heel wat punten goed maken op de top 3.

“Vier achtereenvolgende nederlagen en een paar scheidsrechters hadden Vanhaezebrouck en zijn AA Gent in december zwaar gekwetst en bijna definitief uit de titelrace gekiept, maar de sfeer in het trainingskamp te Oliva geeft de liefhebber van het spel van AA Gent nieuwe hoop. Misschien kan het nog”, zegt Mulder in Het Laatste Nieuws.

Knokken voor plaats in play-off 1

Gent telt momenteel 32 punten, twee eenheden minder dan Sporting Charleroi, dat wél op een play-off 1-plaats staat. Met enkele gerichte versterkingen wil Gent straks beter voor de dag komen dan in december.