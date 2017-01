VIDEO: Jonge aanwinst van Genk maakt indruk op stage: "Zijn intelligentie valt op"

Foto: © photonews

Racing Genk heeft op winterstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar aanwinst Sander Berge officieel voorgesteld. De jonge Noor (18) maakt bijzonder veel indruk op de technische staf.

"Jong, hoog potentieel en een goede mentaliteit," zo omschrijft CEO Patrick Janssens zijn eerste wintertransfer op de officiële clubwebsite. "Wij moeten Kjetil Rekdal dankbaar zijn dat hij zich voluit achter deze transfer gezet heeft." Nieuwbakken Genk-trainer Albert Stuivenberg is evenzeer onder de inrduk. "Vooral zijn intelligentie viel mij op. En dat is belangrijk, ook voor een voetballer. Hij weet perfect wat hij kan en wat hij nog niet kan. Maar hij twijfelt niet om zijn zegje te doen voor de gehele groep. Daarom hoop ik dat hij kan uitgroeien tot een leider."

"Wat mij bij Sander vooral opviel, is dat hij altijd initiatief neemt", voegt Dimitri de Condé er aan toe. "En of dat nu goed of slecht afloopt, hij steekt zich nooit weg. Dat zou ook moeilijk kunnen gezien zijn fysiek. Hij steekt er letterlijk bovenuit," grapt de Genkse technisch directeur over de grote middenvelder van 1m90.