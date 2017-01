Vier seizoenen geleden nog dé sensatie in de Premier League... Is deze man nu op weg naar de Belgische competitie?

Foto: © Photonews

Zegt de naam Miguel Pérez Cuesta u iets? Neen. Dat is geen schande. De naam 'Michu' zal u wellicht bekender in de oren klinken. De Spaanse aanvaller maakte vier seizoenen geleden furore in de Premier League, maar zakte nadien heel diep weg.

In het seizoen 2012-2013 maakte Michu in zijn eerste seizoen in de Premier League maar liefst 18 doelpunten in 35 wedstrijden. De Spanjaard die toen onder contract stond bij Swansea City werd toen dé revelatie in de Premier League. Michu schopte het zelfs tot Spaans international.

Na zijn superseizoen bij Swansea ging het evenwel bergaf met de carrière van Michu. Een tweede seizoen bij Swansea was geen succes, een uitleenbeurt aan het Italiaanse Napoli evenmin. Dit seizoen komt Michu uit voor Real Oviedo, een Spaanse tweedeklasser.

Moeskroen

De aanvaller is er een vaste waarde, maar vond tot dusver nog maar één keer de weg naar de netten. En nu komt het: Michu zou op weg zijn naar… Moeskroen. Volgens La Dernière Heure is de kans groot dat de Spanjaard binnenkort zijn krabbel zet bij Les Hurlus.