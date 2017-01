Gent haalde zijn nieuwe aanvaller voor deze habbekrats

Foto: © KAA Gent

Darko Bjedov is de naam van de nieuwe spits van AA Gent. Die moet tijdens de Afrika Cup het vertrek van Kalifa Coulibaly opvangen. Maar een echt slechte zaak zullen de Buffalo's er nooit aan doen.

De 27-jarige Serviër heeft toch wel wat goals op zijn cv staan. Vorig seizoen scoorde hij er 18 in Montenegro en dit seizoen zat hij al aan 10 voor Nieuwjaar in Servië. En Gent hoefde niet eens diep in de buidel te tasten voor de back up van Jérémy Perbet. Volgens HLN betaalden de Buffalo's amper 300.000 euro voor hun nieuwe spits.

Gent zit niet dik in de spitsen aangezien Coulibaly vertrekt en Emir Kujovic volledig afgeschreven is. De volgende weken willen de Gentenaars de inhaalrace op de top zes inzetten. Ze staan momenteel zevende, met twee punten achterstand op Charleroi.