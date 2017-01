Bij Genk denken ze nieuw goud in handen te hebben: "Potentieel om nieuwe leider te worden"

Foto: © photonews

Racing Genk heeft op de stage nog maar één nieuwe speler kunnen verwelkomen. De nieuwe trainer, Albert Stuivenberg, hoopt er in januari nog een paar te zien arriveren, maar is alvast tevreden over die ene, Sander Berge.

Berge is nog maar 18 jaar, maar wordt wel gezien als een onmiddellijke versterking. "Ik was best onder de indruk van het eerste gesprek dat ik met Sander Berge had. Op zijn 18de is hij al bijzonder volwassen. Hij heeft een aanpassingsperiode nodig maar is bereid om erg snel te leren", zegt Stuivenberg in HBvL.

Om in de voetsporen van Ndidi te treden, zal hij nog progressie moeten maken. Hij gaf ook al aan dat zijn kwaliteiten meer in de opbouw liggen dan in de recuperatie. "Ook op training manifesteert Sander zich. Hij is intelligent, leest het spel goed. En neemt initiatief. Hij heeft de potentie om een toekomstig leider te worden."