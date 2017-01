Schuldenberg van Antwerp is voor de helft gezakt, maar het mysterie over de geldschieter(s) blijft nog zeker tien maanden intact

Royal Antwerp FC zette het jaar sportief goed in met een zege in de topper tegen Roeselare. En ook financieel is de oudste club van het land aan de betere hand.

Antwerp voerde in december een kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro door, dit leidde ertoe dat de schuldenberg van de Great Old daalde tot 12,4 miljoen euro.

De kapitaalsverhoging kwam er via Goala bvba, een bedrijfje van CEO Patrick Decuyper, aldus Het Nieuwsblad. Waar het verse geld vandaan komt, blijft voorlopig nog een mysterie.

Administratieve manoeuvres

Pas in oktober van dit jaar moet Goala, dankzij administratieve manoeuvres, zijn eerste jaarrekening voorleggen. Tot dan blijft het bijgevolg achten op transparantie over de naam van de geldschieter(s).