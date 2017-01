Mo Messoudi en Beerschot zijn terug thuis na een pittige stage: "En nu die promotie afdwingen"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk is terug thuis. De troepen van Marc Brys hebben zich de voorbije week op een oefenstage in het Turkse Antalya voorbereid op het tweede en beslissende luik van de competitie.

"Vooral de eerste dagen waren behoorlijk pittig", vertelt Mo Messoudi aan Voetbalkrant. "We werden elke dag om 07u00 gewekt en werkten vervolgens drie training af: twee in de voormiddag en eentje om half vier. Zondag speelden we bovendien nog een oefenwedstrijd, maar vanaf dan waren de trainingen al iets rustiger."

Beerschot-Wilrijk won die oefenpot overigens met 1-0 van de Kazachse subtopper FC Ordabasy, een club die de voorbije zomer nog actief was in de Europa League. "En toch waren wij de betere ploeg", aldus Messoudi. "De eerste vijf minuten hebben we de kat uit de boom gekeken omdat we de tegenstander niet goed konden inschatten, maar nadien waren we de hele wedstrijd baas."

De heenronde evenaren zal moeilijk worden.

Promotie afdwingen

Een Belgische amateurploeg die op winterstage trekt en daar een buitenlandse club te grazen neemt: het blijft straf. "Maar we hadden ook de voorbije zomer tegen ploegen als Antalyaspor en KV Oostende nooit het gevoel dat we onderlagen. Wij zijn conditioneel heel sterk en hebben hier mannen met tonnen ervaring rondlopen. Ik denk dat deze ploeg nu al klaar is om op een niveau hoger mee te draaien, maar dan moeten we natuurlijk eerst nog die promotie afdwingen."

Beerschot-Wilrijk heeft de torenhoge ambities van de club nooit onder stoelen of banken gestoken: de promotie naar 1B is een must voor de Kielse Ratten. "Maar ik verwacht in de terugronde minstens evenveel tegenstand. De andere ploegen kennen ons nu al wat beter en zullen beter gewapend zijn om ons het vuur aan de schenen te leggen. De heenronde evenaren zal dan ook moeilijk worden", tempert Messoudi de verwachtingen.