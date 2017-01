Bekende gezichten in Nederlandse selectie

Nederland trekt volgende week naar La Manga in Spanje voor een serieuze stage. Ze gaan er ook twee oefenwedstrijden spelen. In de kern wat bekende gezichten.

Zo is Vanity Lewerissa terug na een tijd van blessures. Lewerissa stond enkele seizoenen geleden nog samen met Tessa Wullaert in de spits bij Standard.

Ook Lieke Martens is er opnieuw bij, ook zij is ex-Standard. Met Jackie Groenen is er ook een Belgische bij in de selectie, Vivianne Miedema is terug uit blessure.

Op de stage in La Manga in Spanje worden oefenwedstrijden gespeeld tegen Roemenië en Rusland. Op het EK in eigen land spelen de Oranje Leeuwinnen onder anderen tegen de Belgian Red Flames.