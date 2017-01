Linksachter op overschot bij Zulte Waregem geniet interesse uit Eredivisie

Foto: © photonews

Francky Dury en Zulte Waregem rekenen niet meer op de diensten van Bryan Verboom. De 24-jarige verdediger is derde keuze op de linksachter, maar geniet interesse uit de Nederlandse Eredivisie.

Anderlecht-jeugdproduct Bryan Verboom (24) brak in 2012 door bij Zulte Waregem en speelde de voorbije vijf seizoen bijna 150 duels aan de Gaverbeek. Maar dit seizoen is hij het slachtoffer geworden van de moordende concurrentie met Brian Hamalainen en Kingsley Madu. Verboom kan echter rekenen op de interesse van ADO Den Haag, de club van trainer Zeljko Petrovic staat momenteel 14de in de Nederlandse Eredivisie.

De linksachter komt dus niet meer voor in de plannen van Essevee-coach Francky Dury, die wél bereid is om een oplossing te zoeken voor Verboom. "Ik heb hem gezegd dat hij mijn hulp moet vragen wanneer ik iets voor hem kan betekenen", klinkt het bij Dury in Het Laatste Nieuws. "Dat verdient Bryan nadat hij zich hier vier jaar ten volle ingezet heeft."