De FIFA beslist: (quasi) iedereen naar het WK 2026

Foto: © photonews

Het is zover: aan het WK 2026 zullen maar liefst 48 landen deelnemen. Dat besliste de FIFA dinsdag in Zürich. In het huidige formaat zijn er dat 32 en dus zullen heel wat 'kleintjes' ook toegang krijgen tot het grootste toernooi ter wereld.

Het was voorzitter Gianni Infantino die het voorstel lanceerde en hij krijgt nu dus zijn zin. Tijdens zijn campagne om president van de grootste voetbalbond ter wereld te worden had hij al zijn wens om meer landen toe te laten duidelijk laten blijken.

Praktisch zal het gaan om zestien (!) groepen van drie landen, waarvan de twee besten doorgaan naar de knock-outfase. In plaats van de 64 matchen die er nu gespeeld worden, zullen er 80 afgewerkt worden. De wereldvoetbalbond hoopt zo bijna een miljard euro meer te genereren.