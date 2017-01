Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne zijn de besten van 2016

Foto: © MOTDmag

Toby Alderweireld krijgt heel wat lof in Engeland. En niet alleen zijn collega's en coaches appreciëren hem, maar blijkbaar is hij populair bij alle fans die de Premier League volgen.

De lezers van het Match of the Day-magazine mochten via een poll hun beste spelers in elke linie kiezen. En u mag twee keer raden... Jawel, er zijn twee Belgen bij de laureaten. Kevin De Bruyne als beste middenvelder en Toby Alderweireld als beste verdediger.

Match of the Day-magazine richt zich vooral op de jongere lezers, maar ook die zagen Alderweireld een berejaar spelen. De fans van Southampton lieten op Twitter trouwens massaal hun ontgoocheling merken dat de Saints in 2015 niet gewoon de 18 miljoen euro voor hem op tafel legden. Beste doelman werd David De Gea, beste aanvaller Sergio Agüero.