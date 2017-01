Exact twee jaar geleden stierf Junior Malanda, maar de voetbalwereld is hem nog lang niet vergeten

Foto: © photonews

Exact twee jaar geleden kwam de 20-jarige Junior Malanda om het leven bij een auto-ongeluk in Duitsland. Verschillende voetbalclubs en ex-ploegmakkers stonden vandaag nog eens uitvoerig stil bij zijn overlijden.

De spelers van VfL Wolfsburg, de laatste club van Malanda, vormden een kring op het oefenveld, waarna er een minuut stilte werd gehouden. "Voor altijd in onze harten. Rust in vrede, Junior", schreef de club van doelman Koen Casteels als eerbetoon op Twitter.

Ook Anderlecht eerde de ex-jeugdspeler van paars-wit: "Je zal altijd in onze paarse harten zitten", schreef de Brusselse club. Kevin De Bruyne, een goede vriend en ex-ploegmakker van Malanda bij Wolfburg, hield het kort maar krachtig: "Always remember." Romelu Lukaku tweette: "Ver uit het zich, maar dichtbij in het hart. JM."

Exactly two years ago we lost the kind and talented Junior Malanda. You will always be in our purple hearts #RIP pic.twitter.com/X7mxeq8MtL