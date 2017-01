Ontslag Peter Maes verraste de publieke opinie, algemeen directeur Janssens countert: "Dat was niet het geval"

Foto: © photonews

Racing Genk bereidt zich op stage in San Pedro del Pinatar onder de nieuwe T1 Albert Stuivenberg voor op het cruciale tweede seizoensdeel. Toch blijft ook op Spaanse bodem het ontslag van Peter Maes nazinderen.

Het ontslag van Maes op tweede kerstdag was immers voor velen een verrassing. "Om het ontslag van Peter Maes te vermijden hadden wij naast het veld een veel sterker team moeten vormen", vertelt algemeen directeur Patrick Janssens in Het Laatste Nieuws. "Als de resultaten niet goed zijn kan een trainer enkel overleven wanneer je als team sterk aan mekaar hangt en dat was niet het geval."

Zo was het gevoel tussen Maes en de spelersgroep wat op. "Met een aantal spelers was dat het zeker het geval, ja. Maar we hebben geen referendum gehouden over het al dan niet aanblijven van de coach", gaat Janssens verder.

Te hard voor jonge talenten

"Dat hij te hard was voor de jonge talenten? Die evaluatie maak ik niet publiek. Voor elke speler waarvan jij zegt dat die beter is geworden, kan iemand anders een speler opnoemen die zich niet genoeg heeft ontwikkeld. Ik wil hier geen welles-nietes spelletje van maken, maar het is wel een onderwerp waarover ik met Peter proberen te praten heb."