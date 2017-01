FIFA-baas verdedigt de nieuwe WK-formule met 48 landen en deelt tik uit aan grote landen als Engeland en Italië

Foto: © photonews

Vandaag heeft de FIFA unaniem het voorstel van Gianni Infantino goedgekeurd om vanaf 2026 een WK met 48 landen te organiseren. De FIFA-preses verdedigt deze formule met hand en tand.

"Het goede nieuws is dat het WK met 48 landen nog steeds wordt afgewerkt op 32 dagen, dat de winnaar zeven wedstrijden speelt en dat het toernooi doorgaat in 12 stadions, net als vandaag", zei Gianni Infantino aan de verzamelde pers. "We vonden het belangrijk om de kalender en de spelers niet meer te belasten, en daar zijn we in geslaagd."



"Door meer teams toe te laten op het WK zal er meer geïnvesteerd worden in het voetbal. Dit spel heeft vandaag mondiale proporties en beperkt zich niet enkel tot Europa en Zuid-Amerika, we moeten dan ook het WK van de 21e eeuw vormgeven", vindt de 46-jarige Zwitser. "Trouwens, de kwaliteit van het voetbal neemt wereldwijd toe. Op het voorbije WK bijvoorbeeld werden grootmachten Engeland en Italië in de groepsfase uitgeschakeld door Costa Rica."