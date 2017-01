Buitenlandse clubs zouden zwaaien met bod van 10 miljoen voor Belfodil, daar is Renard héél duidelijk over

Foto: © photonews

Vorige week raakte bekend dat een superbod van 10 miljoen euro op Ishak Belfodil in de lucht hing. En dus dreigen de Rouches naast Adrien Trebel nog meer kwaliteit kwijt te spelen.

Zowel Celta de Vigo, West Bromwich Albion en Everton hebben hun zinnen gezet op de aanvaller van Standard. Er werd zelfs gewag gemaakt van een superbod van 10 miljoen euro. (Dat leest u hier)

"Hoe groot de kans is dat we hem kunnen houden? Voorlopig 100 procent", geeft sportief directeur Olivier Renard aan in Het Laatste Nieuws. "We ontvingen nog geen bod. We willen alles doen om onze belangrijkste spelers te houden, maar anderzijds moet je de jongens die wél respect hebben voor de club niet krampachtig tegenhouden als ze de kans hebben om een stap hogerop te zetten."

Verschil met Trebel

"Ishak is in een mum van tijd tot een van de sterren van onze competitie uitgegroeid. Hij levert niet alleen prestaties, hij gedraagt zich ook professioneel en dat is een groot verschil met Trebel", aldus Renard nog.