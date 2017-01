Analist spuwt zijn gal over transfer van Witsel: "Makelaars verdienen miljoenen met deze ietwat middelmatige voetballer"

De transfer van Axel Witsel krijgt mogelijk een vervolg nu er ook enkele andere Rode Duivels aanbiedingen hebben gekregen uit het kapitaalkrachtige China. Analist en ex-voetballer Jan Mulder spuwt zijn gal over 'trendsetter' Witsel.

"Axel Witsel is een fantastisch project van een fantastisch netwerk, dat op zijn beurt reageert op en afhankelijk is van het zeer lucratief zieke topvoetbal", schrijft Jan Mulder in zijn wekelijkse column in Humo. "Voor de makelaars van de veelbesproken transfer van deze ietwat middelmatige voetballer was er een provisie van vijftien miljoen euro. Witsel heeft twee makelaars: Luciano D'Onofrio en papa Witsel. Ieder zevenenhalf miljoen. Ik begrijp papa Witsel toen hij zei: 'Doe het maar.'"

Een sarcastische Jan Mulder begrijpt de 'financiële drijfveer' van Axel Witsel hoegenaamd niet. "Voordat Axel in Tianjin dat fameuze contract tekende, bezat hij een miljoen of dertig, veertig, vijftig. Allemaal zeer onveilig, toegegeven. Daar komen nu in drie jaar zestig miljoen netto bij."