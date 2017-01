'Racing Genk blijft niet achter en haalt net als AA Gent, Anderlecht én Club Brugge nieuwe spits in huis'

AA Gent, Anderlecht en Club Brugge haalden de jongste dagen al een nieuwe pion voor de aanval in huis. Dinsdagavond was het ook de beurt aan KRC Genk.

De Limburgers gingen op zoek naar een vervanger voor Nikos Karelis. De Griekse topschutter van Genk staat namelijk maanden aan de kant met een zware knieblessure. Aanvankelijk liet de club uit de mijnstad zijn oog vallen op Mikael Ishak, de Zweedse aanvaller waar Anderlecht een tijd achter zat. Tot sportief directeur Dimitri De Condé diens manager liet weten dat Genk afhaakte.

Intussen is ook duidelijk waarom. José Naranjo komt namelijk de rangen versterken. De 22-jarige aanvaller wordt voor 3,5 jaar weggehaald bij Celta de Vigo en kan met zijn polyvalentie zowel in het centrum als op de flank terecht. Vorig seizoen scoorde Naranjo zestien keer voor Gimnastic de Tarragona in de Spaanse tweede klasse. Zo forceerde hij een transfer naar Galicië waar hij niet doorbrak.