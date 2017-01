KV Oostende en Zulte Waregem verweren zich kranig tegen Duitse kleppers

Een oefenstage onder de zon gaat uiteraard gepaard met een paar vriendschappelijke duels. Ook dinsdag betraden enkele clubs uit de Jupiler Pro League de grasmat.

KV Oostende - Schalke 04 1 - 2

Pedersen zette de Kustboys al snel 1-0 voor, maar niet veel later moest El Ghanassy met rood naar de kant nadat hij zich volgens de ref te veel verbaal liet gelden. Schalke profiteerde en zette zijn veldoverwicht om in een kleine zege via goals van Avdijaj en Konoplya.

Zulte Waregem - Gladbach 1 - 2

Essevee ging eveneens met 1-2 onderuit. Madu scoorde op het kwartier, Drmic en Vestergaard troffen raak aan Duitse kant.

Essevee verliest in de absolute slotseconde met 1- 2 van @borussia na een knappe wedstrijd. Drmic en Vestergaard scoorden tegen. — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) 10 januari 2017

AA Gent - Yanbian FC 11 - 0

De Buffalo's kenden de makkelijkste opgave van de namiddag en dat bleek ook uit de uitslag. Gent legde er maar liefst elf in het mandje tegen zijn Aziatische opponent. Nieuwkomer Kalu opende de score, waarna - adem even in - ook Schoofs (2x), nog eens Kalu, Dejaegere, Simon (2x) en Perbet (4x) scoorden.

Eupen - Bayern München 0 - 5

Eupen speelde in Dubai een prestigieuze oefenpot tegen het grote Bayern, maar had geen verhaal. De Oostkantonners hielden lange tijd stand. Pas kort voor rust wist Hümmels de touwen een eerste keer te doen trillen. Na de koffie zorgden Benko (2x), Vidal en Douglas Costa voor forfaitcijfers.