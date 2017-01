Lex Immers debuteerde in stijl, Preud'homme lyrisch: "Daarom hebben we hem gehaald"

Foto: © photonews

Debuteren in stijl. Zo kon je de eerste speelminuten van Lex Immers in het shirt van Club Brugge wel omschrijven. De Nederlander scoorde prompt in zijn eerste wedstrijd voor blauw-zwart.

De Belgische landskampioen speelde maandagavond 1-1 gelijk in een vriendschappelijke pot tegen Werder Bremen. Na een achterstand wiste de Nederlander met een lage schuiver de achterstand uit.

"Daarom hebben we Immers gehaald", reageerde coach Michel Preud'homme opgetogen over de prestatie van de nieuwkomer. "Wat hij vandaag (gisteren, red.) deed, was een typische beweging van hem. Hij kiest zó goed positie in de zestienmeter."

Op schema

"Iedereen had goesting en de mentaliteit zat perfect", voegde MPH er nog aan toe. "Net zoals iedereen perfect op schema zit wat het oefenkamp betreft."